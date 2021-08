Anzeige

Medien Von Praunheim dreht „Rex-Gildo-Story“ Sein Markenzeichen waren die tiefschwarzen Haare und die „Fiesta Mexicana“: Nun wird Rex Gildo ein Film gewidmet.

Mail an die Redaktion Der Sänger Rex Gildo bei einem Auftritt. Foto: Jan-Peter Kasper/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Berlin.Sein Markenzeichen waren die tiefschwarzen Haare und das „Hossa Hossa“ aus dem Hit „Fiesta Mexicana“: Nun dreht Regisseur Rosa von Praunheim einen Film über den 1999 gestorbenen Schlagerstar Rex Gildo. Kilian Becker spielt den jungen, Kai Schumann den älteren Gildo. Ben Becker mimt den Manager.

Der letzte Tanz

Das 90-minütige ARD-Dokudrama „Der letzte Tanz - Die Rex-Gildo-Story“ soll im Herbst 2022 im Fernsehen ausgestrahlt werden und vorher auch im Kino laufen, wie der RBB (Rundfunk Berlin-Brandenburg) am Montag mitteilte. Als Zeitzeugen kommen Schlagergrößen wie Gitte, Bernhard Brink und Cindy Berger zu Wort oder auch Gildos Haushälterin. Rex Gildo wäre heute 85.

Der Film soll Gildos tragische Geschichte im Spiegel der (west-)deutschen Nachkriegsjahrzehnte erzählen. Der Sänger mit dem Sonnyboy-Image, der mit einer Frau verheiratet war und privat Männer liebte, stürzte am Ende seiner Karriere ab.

Sprung in den Tod

1999 sprang er mit 63 aus dem Fenster seiner Münchner Wohnung in den Tod. Von Praunheim („Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt“, „Der Einstein des Sex“, „Härte“, „Darkroom - Tödliche Tropfen“) befasst sich in seinen Werken oft mit Schwulen und männlichen Abgründen.

