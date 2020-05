Anzeige

Verkehr Von Straße abgekommen: Mann stirbt nach Unfall Ein 85-Jähriger ist nach einem Unfall bei Aichach (Landkreis Aichach-Friedberg) gestorben.

Mail an die Redaktion Ein Rettungswagen mit Blaulicht fährt über eine Straße. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Aichach.Der Mann war am Mittwoch aus noch ungeklärter Ursache von einer Bundesstraße abgekommen. Anschließend geriet er in eine Böschung und überschlug sich mit seinem Auto im Straßengraben. Rettungskräfte befreiten den Rentner aus dem Fahrzeug. Der Autofahrer sei später seinen schweren Verletzungen in einem Krankenhaus erlegen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.