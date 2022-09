Zwei Schwerverletzte Von Sturzflut in Starzlachklamm überrascht: Frau (27) vermisst

Sonthofen: Retter arbeiten an einem Steilhang am Flussufer. Eine Frau wird vermisst, nachdem ihre Gruppe beim sogenannten Canyoning in der Starzlachklamm bei Sonthofen (Landkreises Oberallgäu) von einer Sturzflut überrascht wurde. Foto: Andrea Liss/dpa

Eine 27-jährige Frau wird vermisst, nachdem ihre Gruppe beim sogenannten Canyoning in der Starzlachklamm bei Sonthofen (Landkreises Oberallgäu) von einer Sturzflut überrascht wurde.

Video von tödlicher Flutwelle 2021 in Höllentalklamm:







Nach einem starken Gewitter seien mehrere Sportler der Gruppe am Samstagmittag vom schnell ansteigenden Wasser eingeschlossen und teilweise mitgerissen worden, teilte die Polizei mit. Zwei Männer seien demnach zum Teil schwer verletzt worden. Die Frau wurde von den Wassermassen mitgerissen und ist seither vermisst. Unter Canyoning versteht man das Durchqueren einer Schlucht durch Abseilen, Klettern, Springen, Rutschen und Schwimmen.

Retter suchen nach Vermisster

Die Frau sei bis zum späten Abend nicht gefunden worden, hieß es. Eine großangelegte Such- und Rettungsaktion musste laut Polizeiangaben aufgrund der Dunkelheit abgebrochen werden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde die Suche nach der 27-Jährigen am Morgen fortgesetzt. Neben der Berg- sowie Wasserwacht, Feuerwehr und dem THW sei unter anderem auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz gewesen.

Tödliche Flutwelle in Höllentalklamm vor einem Jahr

Vor etwa einem Jahr kam es zu einem ähnlichen Unglück in der Höllentalklamm (Landkreis Garmisch-Partenkirchen), . Die Leiche ihres Partners, der ebenfalls mitgerissen wurde, konnte bis heute nicht gefunden werden, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd auf Nachfrage unserer Zeitung berichtet.

− dpa/ajk