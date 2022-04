Anzeige

Bundesliga Vor Augsburg-Spiel: Plattenhardt und Björkan bei Hertha Trainer Felix Magath von Fußball-Bundesligist Hertha BSC erhält vor dem Auswärtsspiel beim FC Augsburg wieder mehr personelle Alternativen. Am Dienstag kehrten mit Marvin Plattenhardt und Fredrick André Björkan zwei Außenspieler in das vormittägliche Mannschaftstraining von Hertha BSC zurück und bieten sich für die Partie am Samstag in der WWK Arena (15.30 Uhr/Sky) an.

dpa

Mail an die Redaktion Herthas Trainer Felix Magath steht vor einem Spiel im Stadion. Foto: Soeren Stache/Sören Stache/dpa

Plattenhardt laborierte an muskulären Problemen und wurde nach seinen drei Vorlagen beim 3:0-Heimerfolg gegen die TSG Hoffenheim in den Begegnungen beim 1:2 bei Bayer Leverkusen sowie der 1:4-Niederlage im Derby gegen den 1. FC Union Berlin schmerzlich vermisst.

Neuzugang Björkan kehrte nach überstandener Erkältung in den Kader zurück. Dagegen muss Magath auf Angreifer Stevan Jovetic verzichten, der mit einem Muskelfaserriss längere Zeit fehlen wird.