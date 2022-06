Anzeige

An Rastplatz auf A3 bei Passau Vor den Augen der Polizei: Betrunkener Lkw-Fahrer schläft im Stehen ein

Mail an die Redaktion Der Lkw-Fahrer war den Beamten aufgefallen, als diese einem anderen Verkehrsteilnehmer Pannenhilfe leisteten. −Symbolbild: dpa

Ein Lkw-Fahrer war am späten Sonntagabend so betrunken, dass er an einem Rastplatz auf der A3 bei Passau im Stehen einschlief - vor den Augen der Polizei.

Wie die Beamten am Montag mitteilten, fiel der 66-jährige bulgarische Kraftfahrer einer Streife der Verkehrspolizei Passau am späten Sonntagabend auf der A3 auf, als diese einem anderen Verkehrsteilnehmer an der Rastanlage Donautal/Ost Pannenhilfe leisteten.







Wie sich herausstellte, parkte der Bulgare seinen Sattelzug am Rastplatz, um seine Ruhezeit einzubringen. „Anstatt sich auszuschlafen hatte der 66-Jährige am Wochenende zu tief ins Glas geschaut und schlief im Stehen vor den Augen der Polizei ein“, teilte ein Polizeisprecher mit. Um eine mögliche Trunkenheitsfahrt zu verhindern, wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und eine Zwangsruhepause angeordnet.

