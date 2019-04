Kriminalität Vor ihm beichteten viele Mörder Josef Wilfling gehört zu den legendärsten Mordermittlern Deutschlands. Sein neues Buch erklärt die Kunst der Vernehmung.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Merken

Mail an die Redaktion Josef Wilfling gehört zu den bekanntesten Mordermittlern in Deutschland. Foto: Tobias Hase/ dpa

München.Vor der Villa des ermordeten Modehändlers Rudolph Moshammer standen die Übertragungswägen in Zweier-Reihen, schubsten sich die Kameramänner, versuchten die Journalisten in Liveübertragungen immer weitere Details zu verkünden. Es war ein Spektakel sondergleichen, als Josef Wilfling, Chef der Münchner Mordkommission, an jenem Januartag 2005 an den Tatort kam. Alle Augen richteten sich auf ihn. Ihn, der schon im Fall des getöteten Volksschauspielers Walter Sedlmayr die entscheidende Spur verfolgt hatte. Der Druck wird für die Polizei sofort „1000 Mal stärker“, wenn ein Prominenter das Opfer ist, sagt Wilfling. Dabei war, im Nachhinein betrachtet, der Mord an Moshammer aus Sicht des Ermittlers ziemlich unspektakulär. Die Rechtsmedizin brauchte nur Stunden für den DNA-Treffer, der zum Täter, einem Stricher, führte. „Das war keine große kriminalistische Herausforderung“, bilanziert der wohl bekannteste Mordermittler Deutschlands, der nun sein viertes Buch auf den Markt gebracht hat.

„########### ### ################“ ### ########## ### ########, ### #### ### ### ############# ######### ## ### ##################### ### ####### ######. ## ######### ###########, ### #################### ######### ######. ##### #### ########, ### ## ##### ## ############# ### ## ##### ### ### ######## ############## ##### ###, ### ##### ##### ##### #############, ### ### #### #### ### ### ############## ##### ######## ######.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 0,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

############# ##### ###########

#### #### ##### ######## #### ##### ############ ###, ### ##### ### ###### ##### ########## ######## ### ## ##### #### ### ########### ### ############# ##### ##### #####. ######## #######, ### ### ############# ## ### ####### ##### ########## ######## ############## ### ### #### ######. #####, ## ####### #### ######, ### ####### ###### ##### ############, ### #### #### ## ###### ######## ########## ###### ###. „## ########## ### ### ######### ############“, #### ######## ## ######## ### ### #################. ########### ######### ## ## ####, ### ### ########## ##################### ####### #####.

### #### ### ### ############ ######## #######, #### ##### ### ########### ###### ###. ############ #### ### #### ### ################## ##########. „### #########, ### ### ######## ######, ######### ### ###### #### ## ####.“ ### ### ##### ### ######## ####### ############## #####, ##### ## ### ### ############# ############. ### ##########: „#### ###, ### #### ######### #### ###### ########## ## ###### #####.“ #### ### #### ####### ## ####### ##### ## ######### #### ####### ###### ## ########## – #### ## #####, ### ## ###### ######## ##### – ### ## #### ##############. #### ######## ###### ### ##### #####, #### ## ## ########## #### ######## ########## „#### ######### #############“ ##### ####, #### #### #### ##### ##### ### ##### #### ######. „### ############ ## ##### ### ### ### ####### ########.“

######## ####### ##### #####

### ########### #### ### ### ################### ####### ######## #######. „### ###### #### ## ### ########## ### ##### ## ## #### ###### #######. ## ####### ### #####“, ####### ########. ### ###### ############ ### ############ ##### ### ############ ### ##### ###. ######## ###### ##### ### ###### ###### ############## ### ##### ### ### ############ ###### ########### ### ##### ######## ## ## ###### #### ##########. ###### ###### ### ###### #####, ### ### ######### ####### #### ########### ############, ########. ### #### #####, #### ########, ### ### ##### ##### ####### ######: „### ### ########, ### ##### ### ### ###### ##### ###, ## ###### #######?“

„##### ###### ## ######“ ### ### ######## ## ### ### ###### ### ### ############## ########## ### ####### ########## ## ### ################# ###### ########. ######## ##### ############ #######, ### ### ##### ######## ### ### ########-##### ######### ######, ########## ### #### ### #### #### ## ##### ##########. ######## ##### ###### ### #######, ### ########## #### # ## ### ################# ## #########. ############ ### ###### ########### ### ######. ### ##### ### ######### ########, ### ######## ### ###### ########## ########## #####, ### ######### ####### ## ### ############## ##############. „###### #### ### ############### ### ########## ### ########## – ### ###### #############, #-#######, ### ######## ######### ### ### ### ####, #################### ##### #### ######## ######, ##### ###### ####### ############# ### ######### ######## ########, ### ## ###### ### ############ ######### ############# ###### #######.“

########## ######### ####### #### ### ########## ### #############, ### #### ######## ### ########## #### ########## ##### ### ############ ####### ####### ### ############### ####. #### #### ### ###### ######## ##########. ### ##### ####### #### #### ## ### ### ########## #######. ### ########## ##### #######, ##### ### ###### #### ############# ##### ### ##### ########### ######## ######.