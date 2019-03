Fussball Vor Länderspielen: Bayern ohne Gnabry, Martínez verletzt Fußball-Nationalspieler Serge Gnabry vom FC Bayern München hat vor den ersten Länderspielen des Jahres im Heimspiel des deutschen Meisters gegen den FSV Mainz 05 gefehlt.

Mail an die Redaktion Serge Gnabry von Bayern München, hier nach dem Spiel gegen Liverpool. Foto: Tobias Hase/Archiv

München.Der Angreifer musste in der Bundesliga am Sonntag nach Vereinsangaben wegen einer Erkältung pausieren. Ob Gnabry wie geplant am Montag zum Treffpunkt der DFB-Auswahl nach Wolfsburg anreisen kann, war zunächst offen.

„Ich denke, dass er wahrscheinlich für das erste Spiel mit der Nationalmannschaft noch keine Alternative sein wird“, sagte Bayern-Coach Niko Kovac vor der Partie im TV-Sender Sky. Das Nationalteam bestreitet an diesem Mittwoch in Wolfsburg ein Testspiel gegen Serbien. Vier Tage später folgt in Amsterdam gegen die Niederlande der Start in die Qualifikation für die EM 2020.

Kovac musste gegen Mainz außerdem auf Javi Martínez verzichten. Der Spanier hatte sich im Training eine Schädelprellung zugezogen, wie der Rekordmeister berichtete. „Er hat heute noch Schwindelgefühle gehabt, sich nicht gut gefühlt“, sagte Kovac zum Zustand des Mittelfeldspielers. „Da dürfen wir kein Risiko eingehen.“