Fussball

Vor München: Ausfälle beschäftigen VfB-Trainer Korkut

Stuttgarts Trainer Tayfun Korkut hat noch keine Entscheidung getroffen, wie er seine Doppelsechs gegen den deutschen Meister FC Bayern München aufstellen will. Santiago Ascacíbar und Dennis Aogo sind am 34. Spieltag der Fußball-Bundesliga beide gesperrt und fehlen dem VfB Stuttgart im letzten Saisonspiel. „Wir können auch andere Grundordnungen“, sagte Korkut am Donnerstag. „Heute ist es noch nicht entschieden, das kann ich verraten.“ Es gebe „viele Überlegungen“, berichtete Korkut und nannte als mögliche Optionen Orel Mangala, Christian Gentner, Dzenis Burnic und Marcin Kaminski. „Wir werden das auffangen können.“