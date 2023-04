Landgericht München I Voraussichtlich Urteil in Prozess um Polizeischuss

In den vergangenen zehn Jahren sind 51 Menschen in Bayern durch Schüsse von Polizisten verletzt worden, neun wurden seit 2014 getötet. Das geht aus Zahlen des bayerischen Landeskriminalamtes hervor. Kann eine Verletzte in einem solchen Fall Schmerzensgeld verlangen? Über diese Frage entscheidet das Landgericht München I am Mittwoch (11.00 Uhr).

dpa