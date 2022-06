Bahn Vorbereitungen für Bergung nach Zugunglück abgeschlossen

Nach dem schweren Zugunglück in Garmisch-Partenkirchen sind die Vorbereitungen für die Bergung der verbleibenden Zugteile nun abgeschlossen. Entgegen der Ankündigung wurde aber nicht mehr mit der Bergung des letzten Waggons und der Lok begonnen, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Dienstag. Damit solle es nun am Mittwochvormittag losgehen.

dpa