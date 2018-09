Fussball

Vorfreude bei Martínez auf Champions League: „Richtig Bock“

Knapp zwei Wochen vor dem Start des FC Bayern in die Champions League wächst bei Javi Martínez schon die Vorfreude. „Man spielt gegen die besten Mannschaften Europas in den geilsten Stadien und Städten. Wir haben richtig Bock drauf“, sagte der spanische Defensivspieler in einem am Donnerstag auf der Homepage der Münchner veröffentlichten Interview. Der deutsche Fußball-Rekordmeister trifft in Gruppe E auf Benfica Lissabon, Ajax Amsterdam und AEK Athen. Los geht es für den FC Bayern am 19. September in Lissabon.