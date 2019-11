Kriminalität Vorgetäuschte Autopanne: Helfer mit Messer bedroht Mit einer vorgetäuschten Autopanne haben zwei Kriminelle in Oberbayern die Hilfsbereitschaft eines Autofahrers ausgenutzt.

Mail an die Redaktion Der Schriftzug "Polizei" auf einer Uniform. Foto: Jens Büttner/zb/dpa/Archivbild

Kraiburg am Inn.Das Auto der beiden Männer stand mit geöffneter Motorhaube am Fahrbahnrand, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein Autofahrer wurde am Samstag in Kraiburg am Inn (Landkreis Mühldorf am Inn) an einer Ortsstraße angehalten und von den Männern um Hilfe gebeten. Der 38-Jährige stoppte und begutachtete den Motorraum, als einer der Männer ein Messer zog und ihn aufforderte, sämtliche Wertgegenstände herauszugeben. Der Helfer konnte sich wehren, woraufhin die beiden Männer flohen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen die flüchtigen Unbekannten und sucht nach Zeugen.