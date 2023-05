Polizei Vorgetäuschter Überfall: mutmaßliche Beute entdeckt

Nach einem mutmaßlich vorgetäuschten Überfall auf einen Geldtransporter in der Oberpfalz haben Ermittler offenbar einen Großteil des gestohlenen Geldes gefunden. Die mehr als 800.000 Euro seien außerhalb des Zugriffs der drei Verdächtigen in dem Fall verwahrt gewesen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Ermittler gehen davon aus, dass bei der Tat Mitte April in Cham insgesamt etwas mehr als eine Million Euro entwendet wurden. Ein Teil des Geldes war bei den Verdächtigen selbst entdeckt worden.

dpa