Migration Vorräte auf Rettungsschiffen knapp Vor Malta sitzen rund 50 Flüchtlinge fest. Die Sea-Eye hilft mit Wasser und Essen aus – kurz vor einem angekündigten Sturm.

Ein internationales Journalistenteam begleitet den Versorgungsgütertransport. Foto: Alexander Draheim/sea-eye.org

Regensburg.Während die Europäische Kommission einzelnen EU Mitgliedsstaaten Kontingente für im Mittelmeer gerettete Menschen abringt, werden die Wasservorräte und Lebensmittel an Bord der „Professor Albrecht Penck“ immer knapper. Am Dienstagnachmittag schließlich gelang ein gemeinsamer Hilfsgütertransport, um das Schiff zur versorgen. Zahlreiche Journalisten begleiteten die Unterstützungsfahrt. Am Vormittag luden die beiden Hilfsorganisationen zu einem gemeinsamen Pressegespräch in Berlin.

In gemeinsamen Anstrengungen konnten Sea-Eye und Sea-Watch die „Professor Albrecht Penck“ mit einem Versorgungsgütertransport erreichen. Der Transport erreichte das Schiff gerade noch rechtzeitig, denn für Mittwoch waren schwere Unwetter erwartet. Beide Organisationen warten mit ihren Schiffen auf eine politische Lösung für insgesamt 49 Gerettete. Auf der „Professor“ wartet man seit elf Tagen, auf der „Sea-Watch 3“ seit 18 Tagen.

Beschämend ist, dass das auf dem Rücken unserer Besatzungen und der Geretteten ausgetragen wird.“ Gordon Isler



Die beiden deutschen Organisationen arbeiten eng zusammen, um die Krisensituation zu bewältigen. „Zur Krise wurde diese Situation ja erst durch den Umgang Europas mit 49 geretteten Menschen“, sagt Gorden Isler, Sprecher von Sea-Eye e.V. „Wir vermuten, dass es Malta um eine weitreichendere Lösung geht. Möglicherweise geht es um einen zukünftigen Verteilungsmechanismus. Beschämend allerdings ist, dass das auf dem Rücken unserer Besatzungen und der Geretteten ausgetragen wird.“ so Isler weiter.

„Auf die Geretteten muss die Situation unglaublich verstörend wirken.“ sagt Jan Ribbeck



Die Geflüchteten berichteten der Besatzung der „Professor“ von traumatisierenden Erlebnissen in der Wüste, in Libyen und auf dem Mittelmeer. Auf dem Schiff ihrer Retter sind sie nun wieder gefangen und schauen in ein Blitzlichtgewitter von internationalen Journalisten, die das Versorgungsschiff begleiteten. Für die 24 Jahre alte Nigerianerin Merci wird es zu viel, sie weint. „Auf die Geretteten muss die Situation unglaublich verstörend wirken.“ sagt Jan Ribbeck, Einsatzleiter auf der „Professor“. „Nach allem was sie hinter sich haben sehen sie europäisches Festland vor ihren Augen. Doch statt freundlicher, hilfsbereiter Hände, schauen sie in Kameras und realisieren, dass das politische Europa Angst vor 49 Menschen hat. Das ist ein neuer Tiefpunkt.“ so Ribbeck weiter.

„Ich muss das alles erstmal verarbeiten, bevor ich mich wieder mehr im Verein einbringen kann.“ Jonas Baumgartner



Auch die Besatzung nimmt der Einsatz mit. „Ich muss das alles erstmal verarbeiten, bevor ich mich wieder mehr im Verein einbringen kann.“ sagt der Regensburger Jonas Baumgartner. Mit jedem Tag, der von Politikern erfolglos beendet wird, dürfte die Crew und deren Angehörige, noch mehr Vertrauen in die eigenen Regierungen verlieren.

Der Verein Sea-Eye e.V. wurde 2015 in Regensburg gegründet. Mit den umgerüsteten Fischkuttern „Sea-Eye“ und „Seefuchs“ beteiligten sich mehr als 800 ehrenamtliche Rettungskräfte, in über 60 Missionen, unter niederländischer Flagge an der Rettung von 14.395 Menschen. Im Sommer 2018 entschied die Vereinsführung zwei neue Schiffe unter deutscher Flagge in den Einsatz zu senden. Die „Professor Albrecht Penck“ ist das erste Schiff einer Hilfsorganisation unter der Bundesflagge.

