Parteien

Vorstand der SPD-Landtagsfraktion reist nach Prag

Verkehrsinfrastruktur, Schüler- und Studentenaustausch sowie kulturelle Aufgaben sind einige der Themen, die der Vorstand der SPD-Landtagsfraktion bei seinem Besuch in Prag angehen will. Die Delegation fährt an diesem Donnerstag für zwei Tage zu politischen Gesprächen nach Tschechien, wie die Landtagsfraktion am Mittwoch mitteilte.