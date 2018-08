Auto

VW kündigt nach Gerichtsurteil Beherrschungsvertrag mit MAN

Die Nutzfahrzeuge-Tochter von Volkswagen kündigt den Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit MAN. Diese werde zum 1. Januar 2019 wirksam, teilte die Volkswagen Truck & Bus AG am Dienstag in München mit. Hintergrund für den Schritt ist, dass das Oberlandesgericht (OLG) München Ende Juni Volkswagen dazu verpflichtet hatte, die in dem Vertrag angebotene Barabfindung der Minderheitsaktionäre zu erhöhen. Anstelle von 80,89 Euro je Aktie und eines jährlichen Ausgleichs von 3,07 Euro je Papier soll Volkswagen 90,29 Euro beziehungsweise 5,47 Euro zahlen.