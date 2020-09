Anzeige

Fahrzeugbau VW-Tochter Traton will MAN erst 2021 von der Börse nehmen Die VW-Lastwagentochter Traton will die MAN SE in diesem Jahr nicht mehr von der Börse nehmen.

Mail an die Redaktion Mitarbeiter arbeiten an einer Produktionsstraße an einem LKW. Foto: Sven Hoppe/dpa/Archivbild

München.Der Münchner Lkw- und Buskonzern MAN solle sich zunächst auf den jüngst angekündigten Umbau und die Bewältigung der Corona-Krise konzentrieren, teilte Traton am Donnerstagabend in München mit. 2021 solle MAN ganz in Traton integriert werden.

Die Traton-Aktie zeigte sich nachbörslich wenig bewegt, die MAN-Aktie rutschte kräftig ab.

Traton hatte im Februar angekündigt, MAN von der Börse nehmen zu wollen. Am 11. September wurde ein umfassender Sparkurs bei der Lkw- und Bustochter angekündigt, die zu Traton gehört und zuletzt rote Zahlen schrieb.