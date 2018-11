Arbeitsmarkt

Wachstum bei offenen Stellen gestoppt: Nachfrage weiter hoch

Die über lange Zeit steigende Nachfrage nach Arbeitskräften in Bayern scheint vorerst gestoppt. Die Zahl der neu gemeldeten offenen Stellen gehe derzeit zurück, berichtete die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit (BA) am Mittwoch bei der Veröffentlichung ihres Stellenindex BA-X für November. Der Bestand an unbesetzten Stellen sei aber weiterhin hoch.