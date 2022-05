Günzburg Wachteln aus Stall gestohlen

Acht Wachteln sind aus einem Stall in Schwaben gestohlen worden. Der Dieb oder die Diebe seien offenbar in einen Garten in Burgau (Landkreis Günzburg) eingedrungen und hätten die Vögel mitgenommen, teilte die Polizei am Montag mit. Der Diebstahl müsse in der Nacht zu Sonntag begangen worden sein, hieß es. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen.

dpa