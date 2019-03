Chemie Wacker Chemie hält Dividende stabil Der Spezialchemiekonzern Wacker Chemie hält die Dividende anders als erwartet lediglich stabil.

Mail an die Redaktion Das Firmenlogo der Wacker Chemie AG vor der Firmenzentrale. Foto: Andreas Gebert/Archiv

München.Für 2018 sollen 2,50 Euro je Anteilsschein an die Aktionäre ausgeschüttet werden, wie der MDax-Konzern am Dienstag in München mitteilte. Analysten hatten im Durchschnitt 3,40 Euro je Aktie auf dem Zettel.

Wie bereits bekannt, fiel der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) im Jahr 2018 um 8 Prozent auf 930 Millionen Euro. Ursachen dafür waren höherer Energie- und Rohstoffkosten sowie Aufwendungen im Zusammenhang mit einem Produktionsausfall als Folge eines Unglücks am US-Standort Charleston. 2019 rechnet der Konzern mit einem Rückgang um 10 bis 20 Prozent. Gründe sind niedrige Verkaufspreise für den Solarindustriegrundstoff Polysilizium, Preisrückgänge bei Standardprodukten und steigende Energiekosten.