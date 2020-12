Anzeige

Chemie Wacker Chemie: Hartel soll 2021 auf Staudigl folgen Der Aufsichtsrat von Wacker Chemie hat die Nachfolge für Konzernchef Rudolf Staudigl geregelt.

Merken

Mail an die Redaktion Der Hauptsitz von Wacker Chemie in München. Foto: Frank Leonhardt/dpa/Archivbild

München.Staudigl trete nach der Hauptversammlung im Mai 2021 in den Ruhestand, teilte das Unternehmen am Mittwoch in München mit. Nachfolgen soll ihm Vorstandsmitglied Christian Hartel. Zum gleichen Zeitpunkt werde außerdem Angela Wörl als Arbeitsdirektorin in den Konzernvorstand aufrücken. Wörl leitet gegenwärtig den Zentralbereich Personal. Ihr Vertrag hat den Angaben zufolge eine Laufzeit von drei Jahren.