Chemie

Wacker Chemie zahlt nach Sondergewinn Sonderdividende

Der oberbayerische Chemiekonzern Wacker will seine Aktionäre mit einer Sonderdividende erfreuen. Das Unternehmen will neben der regulären Dividende von 2,50 Euro noch einen Bonus von zwei Euro je Aktie zahlen, wie Vorstandschef Rudolf Staudigl am Dienstag in München ankündigte.