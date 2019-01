Reaktionen Wählerischer Fliesenleger schlägt Wellen Michael Schmiedl aus Riedenburg sortiert seine Kunden genau aus. Unsere Leser verstehen ihn und erzählen eigene Geschichten.

Von Benjamin Weigl

Fliesenleger Michael Schmiedl führt seit 2006 den Betrieb „Altmühltaler Fliesenverlegung" in Riedenburg. Für gewisse Personengruppen will er seit 2016 nicht mehr arbeiten.

Regensburg.Michael Schmiedl aus Riedenburg ist Fliesenleger. Doch für Audi- oder Siemens-Mitarbeiter arbeitet er nicht mehr – zu oft hat er schlechte Erfahrungen mit deren Zahlungsmoral gemacht, häufig könne man es diesem Kundenklientel einfach nicht recht machen. Unsere Geschichte über den wählerischen Handwerker schlägt hohe Wellen. Wir haben einige Reaktionen gesammelt.

Verständnis für Handwerker Schmiedl überwiegt

Helmut Reidl, Geschäftsführer des Reidl Medienhauses aus Matting, kann den wählerischen Fliesenleger verstehen. Er erzählt, dass seine Firma so gut wie keine Aufträge von großen Firmen habe, sondern vorrangig mit mittelständischen Unternehmen zusammenarbeite. „Wir hatten zum Beispiel mal einen freien Mitarbeiter von Audi. Siebenfarbig haben wir seinen Auftrag gedruckt, doch recht machen konnten wir es ihm nicht.“ Letztendlich habe er die Druckerzeugnisse im Wert von ungefähr 1 500 Euro einfach wieder mitgenommen. Reidl sagt heute: „Als Handwerker ist man noch schlimmer dran. Bei einem Fliesenleger kann man sich ja über jede Fuge beschweren.“ Er vermutet, dass viele Handwerksbetriebe es so machen würden wie Schmiedl, „doch die sagen es eben nicht so laut“.

Michael Ring hat auf unserer Facebook-Seite kommentiert: „Egal ob Landwirtschaft oder Handwerk, die Leute, die vom Fach sind, das erlernt haben und Berufserfahrung besitzen, werden von vermeintlich besseren Leuten herabschauend behandelt. Und da kenn´ ich genügend Fälle in der Art.“ Auch Marion Wachtveitl hat sich via Facebook gemeldet. Sie schreibt, dass sie selbst im Handwerk tätig sei: „Gibt nix Schlimmeres als Leute, die selbst keine Ahnung und zwei linke Hände haben, aber alles besser wissen und man weiß, egal wie man es macht, es ist falsch. Gut, wenn man viele andere Aufträge hat, dass man auf sowas verzichten kann.“

Auch ein ehemaliger Kundendienst-Mitarbeiter aus Freystadt meldete sich bei uns und pflichtet Fliesenleger Schmiedel bei: „Ich finde das super. Ich kann ihn vollkommen verstehen, wir hatten auch Probleme mit sowas.“ Er erzählt von seinen Erfahrungen im Kundendienst eines Nürnberger Kaufhauses. Oft hätten dort Leute angerufen, die wussten, dass irgendetwas bei ihnen zuhause kaputt sei. „Aber was genau kaputt war, konnten sie nicht sagen.“ Häufig habe sich dann herausgestellt, dass es sich um Siemens-Mitarbeiter handelte. Er habe Aussagen gehört wie: „Mein Sohn arbeitet bei Siemens und kann so etwas nicht selbst reparieren.“ Mit der Zeit habe sich in seiner Arbeit ein Gefühl dafür ergeben, wenn ein Siemens-Mitarbeiter am anderen Ende der Leitung war.

Auch Kunden können benachteiligt werden

Obwohl der Zuspruch für Fliesenleger Schmiedl in unseren Netzwerken klar überwiegt, gibt es auch differenziertere Meinungen. Facebook-Nutzer Sui Seidl aus Regensburg etwa kommentiert unter unserem Artikel: „Das ‚goldene‘ Handwerk kann es sich schon lange aussuchen, wen es beglückt und die (meist überteuerten) Rechnungen stellt. [...] Ja, ich weiß: es gibt auch viele pingelige und sicher auch hochnäsige Kunden. Aber ich denke, dass es mindestens genauso viele Idioten im Handwerk gibt. [...]“ Er erzählt von mangelhaften Renovierungsarbeiten in seinem Badezimmer, wofür sich keine der von ihm beauftragten Firmen zuständig fühle. „Sorry, aber es gibt auch die andere Seite. Weder die Kunden, noch die Handwerker haben das Recht, mit jemand umzugehen wie der letzte Dreck.“

