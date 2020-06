Anzeige

Während Gewitter: Wohnhaus brennt Während eines Gewitters in der Nacht zum Sonntag hat in Schwaben ein Wohnhaus gebrannt.

Krumbach.„Blitzschlag als Brandursache ist nicht auszuschließen“, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Die 30 Jahre alte schwangere Hausbewohnerin rettete sich unverletzt ins Freie. Sie wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Brandstiftung ist den Angaben zufolge ausgeschlossen. Den Schaden schätzte die Polizei auf mindestens 100 000 Euro, da der Dachstuhl des Gebäudes in Krumbach (Landkreis Günzburg) in Flammen aufging.