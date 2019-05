Maschinenbau Wälzlagerhersteller Schaeffler: neues Werk in Vietnam Mit der Eröffnung eines neuen Werks in Vietnam will der Wälzlagerhersteller Schaeffler seine Präsenz in Südostasien ausbauen.

Mail an die Redaktion Fahnen mit dem Logo-Schriftzug der Schaeffler AG wehen am Rande der Hauptversammlung des Unternehmens. Foto: Daniel Karmann/Archivbild

Herzogenaurach.Das neue Werk in der Stadt Bien Hoa - 50 Kilometer von Ho-Chi-Minh-Stadt entfernt - ersetze eine bereits bestehende Produktionsstätte, teilte das mittelfränkische Unternehmen am Freitag mit. Der 45 Millionen Euro teure Komplex sei so konstruiert, dass er bei Bedarf jederzeit erweitert werden könne. An dem Standort sollen 300 Beschäftigte Wälzlager und Lagersysteme für die Industrie fertigen, unter anderem für Hersteller von Landwirtschaftsmaschinen, dem Bau- und Bergbaubereich und Antriebstechniken.