Festnahme Waffe im Zug: Polizeieinsatz in Oberbayern

Ein betrunkener Mann hat in einem Zug mit einer Schreckschusspistole hantiert und damit einen großen Polizeieinsatz in Oberbayern ausgelöst. Eine Frau hatte den 40-Jährigen am Mittwoch mit der Waffe beobachtet und die Beamten am Rosenheimer Bahnhof alarmiert, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Zug wurde daraufhin in Grafing bei München (Landkreis Ebersberg) gestoppt und nach dem Mann abgesucht.

dpa