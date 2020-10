Anzeige

Kriminalität Waffen bei Verkehrskontrolle entdeckt Als Wiederholungstäter hat sich ein Mann bei Sailauf (Landkreis Aschaffenburg) entpuppt, als bei einer Verkehrskontrolle mehrere Waffen in seinem Fahrzeug gefunden worden sind.

Mail an die Redaktion Eine Polizeibeamtin ist zu sehen. Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Sailauf.Gegen den Mann bestand bereits ein Waffenbesitzverbot, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Bei der Kontrolle am Freitag fanden die Beamten dennoch einen Teleskopschlagstock und mehrere Softairwaffen mit Munition in dem Auto. Es wird nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.