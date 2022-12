Staatsschutz Waffen im und Corona-Kritik am Auto: Polizei ermittelt

Ein Mann ist am Donnerstag mit Waffen im Auto durch München gefahren und hat über einen Bildschirm an der Heckscheibe beleidigende Kritik an Corona-Schutzmaßnahmen ausgespielt. Der Staatsschutz ermittle nun unter anderem wegen Beleidigung von Personen des politischen Lebens, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitag. Es gebe nach dem derzeitigen Ermittlungsstand aber keine konkreten Hinweise, dass es sich bei dem 44-Jährigen um einen sogenannten „Reichsbürger“ handelt.

dpa