Wahlen Wahl: Hier war es besonders spannend Vor der Wahl blickten wir auf die spannendsten Entscheidungen in der MZ-Region. So ging die Wahl in diesen Orten aus.

Mail an die Redaktion Am 15. März sind die Menschen in Bayern aufgerufen, ihren Favoriten ihre Stimme zu geben. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Regensburg.Es sind die kompliziertesten Wahlen, die es in Bayern gibt: Am 15. März wurden insgesamt 39 500 Mandatsträger in Bayern bestimmt: Bürgermeister, Gemeinderäte, Landräte, Kreisräte, Oberbürgermeister und Stadträte. In einigen Gemeinden der MZ-Region wurden die Entscheidungen mit großer Spannung erwartet – weil zum Beispiel ein Generationenwechsel anstand oder besonders viele Kandidaten um den Amtssessel kämpften. Unsere Grafik zeigt die Ergebnisse.