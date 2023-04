Landtagswahlen Wahl in Salzburg: FPÖ und Kommunisten mit Erfolgschancen

Im österreichischen Bundesland Salzburg wird am Sonntag ein neuer Landtag gewählt. Umfragen sagen Zuwächse für die rechte FPÖ voraus, die in den vergangenen Monaten bei Wahlen in Niederösterreich und Kärnten jeweils fast ein Viertel der Stimmen bekommen hatte. Am anderen Ende des politischen Spektrums haben die bürgernah auftretenden Kommunisten (KPÖ) laut Meinungsforschern eine Chance, in das Landesparlament gewählt zu werden.

dpa