Justiz Wahlfälschungsprozess: Termine abgesagt Die Aufklärung der mutmaßlichen Wahlmanipulation in Geiselhöring verzögert sich. Das Gericht plant um, weil Richter fehlen.

Der Prozess um Wahlfälschung im niederbayerischen Geiselhöring wird vertagt. Am Landgericht Regensburg fehlen Richter. Foto: Armin Weigel/dpa

Regensburg.Der Prozess um die mutmaßliche Wahlfälschung bei der Kommunalwahl in Geiselhöring vom März 2014 verschiebt sich. Die Termine, die ab 4. November angesetzt waren, werden abgesagt, wie das Landgericht Regensburg am Mittwoch mitteilte. Die Planung mit 14 Verhandlungstagen und mit vorerst insgesamt elf geladenen Zeugen und einem Sachverständigen sei hinfällig. Neue Termine für das Verfahren sind noch nicht bestimmt. Der Landrat von Straubing-Bogen, Josef Laumer, kritisierte die Vertagung des Prozesses scharf.

Als Grund führte das Landgericht an, dass sich wegen der vielen eingegangenen Verfahren die Belastungssituation in der betroffenen fünften Strafkammer zugespitzt habe. Vor dieser Kammer soll ab Oktober auch der zweite Prozess gegen Regensburgs suspendierten Oberbürgermeister Joachim Wolbergs stattfinden.

In der Pressemitteilung des Gerichts heißt es, dass derzeit 18 Richter am Regensburger Landgericht fehlen. Es werden Anklagen vorgezogen, die zum Großteil Personen in Untersuchungshaft betreffen. In diesen Fällen gilt laut den Erläuterungen des Landgerichts der sogenannte Beschleunigungsgrundsatz in Haftsachen, da die Angeklagte sich bereits in Haft befinden. Die Gerichte seien gehalten, ihre Ressourcen vorrangig für die Bearbeitung dieser Verfahren einzusetzen. Letzteres könne, wie im vorliegenden Fall, dazu führen, dass Prozesse gegen nicht inhaftierte Beschuldigte verschoben werden müssen. Der Prozessauftakt um die mutmaßliche Wahlmanipulation in Geiselhöring hatte sich bereits verzögert.

Dem Landrat von Straubing-Bogen stößt die Entscheidung des Landgerichts sauer auf. „Ich war entsetzt, als ich heute davon gehört habe“, teilte Laumer mit. „Die Bevölkerung erwartet zu Recht, dass der Fall juristisch abgearbeitet wird. Der Schaden für die Demokratie ist immens, dessen muss sich auch das Landgericht bewusst sein. Bald schon stehen die nächsten Kommunalwahlen vor der Tür. Wenn man binnen sechs Jahren zu keinem – wie auch immer gearteten – Urteil kommt, dann wäre das ein Armutszeugnis. Wir haben immer auf eine entsprechende Aufklärung gedrängt, schließlich ist der Landkreis in Sachen Image und Finanzen geschädigt worden. Wir haben weiterhin Vertrauen in den Rechtsstaat und die zuständigen Behörden. Aber ich kann den Menschen in unserem Landkreis versichern, dass wir uns mit all unseren Möglichkeiten – wie bisher auch – dafür einsetzen, dass die Aufklärung voranschreitet. Und ich kann auch versichern, dass ich – genauso wie die Bürgerinnen und Bürger – kein Verständnis für die langanhaltenden Verzögerungen habe. Das werde ich auch dem Justizminister persönlich mitteilen.“

Nicht betroffen von der Absage ist laut Laumers Pressemitteilung das Zivilverfahren des Landkreises. Dabei geht es um die finanzielle Entschädigung des Landkreises für die durch die Wahlwiederholung entstandenen Kosten. Hier könnte am 8. Oktober vor dem Landgericht Regensburg eine Entscheidung ergehen.

