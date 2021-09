Anzeige

Politik Wahlforscher: „Alles ist möglich“ Professor Jürgen Falter rechnet mit langen Koalitionsverhandlungen. Zwei Bündnisse hält er für besonders wahrscheinlich.

von Dominik Dallmann

Mail an die Redaktion Rot, Schwarz, Grün: Wer macht am Ende das Rennen? Foto: Arne Dedert/dpa

Regensburg.Professor Jürgen Falter will zum ersten Mal in seinem Leben keine Wette über den Ausgang der Bundestagswahlen abgeben. Auch welche Partei stärkste Kraft wird: bisher unklar. „Alles ist möglich“, sagt er. Im Online-Gespräch mit dem Titel „Bunter Herbst – Was uns blüht“ befasste sich der renommierte Wahlforscher am Donnerstagabend mit möglichen Koalitionen und den jeweiligen Folgen für die Politik der Bundesrepublik und Auswirkungen auf die Zukunft. Die Veranstaltung wurde durch die Kooperation zwischen der Mittelbayerischen Zeitung und der Katholischen Erwachsenenbildung im Bistum Regensburg (KEB) organisiert. Die Moderation übernahm Christine Schröpf, die leitende Redakteurin für Landespolitik der Mittelbayerischen Zeitung.

