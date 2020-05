Anzeige

Kriminalität Wahlplakate abgehängt und verschmiert: Verdächtiger gefasst Nach der Beschädigung mehrerer Wahlplakate einer Bürgermeisterkandidatin in der oberbayerischen Gemeinde Icking haben die Ermittler einen Tatverdächtigen ermittelt.

Mail an die Redaktion Die Leuchtschrift „Polizei“ ist auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei zu sehen. Foto: Carsten Rehder/dpa

Icking.Der 62-jährige Beschuldigte aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen habe die Vorwürfe eingeräumt, teilte die Polizei am Freitag mit. Er muss sich nun wegen Bedrohung, Beleidigung sowie Sachbeschädigung verantworten.

In der Nacht vom 20. auf den 21. Februar seien zahlreiche Plakate der Bürgermeisterkandidatin entfernt und an mehreren Stellen in Pullach wieder aufgestellt worden. Drei dieser entfernten Plakate wurden mit einem schwarzen Kreuz versehen und auf dem Kopf stehend an drei Maibäumen im Gemeindebereich Icking aufgehängt.