Brand Wald in Oberfranken brennt: Ursache zunächst unklar

Teile eines Waldes im oberfränkischen Ludwigsstadt (Landkreis Kronach) sind am Dienstag in Brand geraten. Rund 100 Feuerwehrkräfte versuchten, das rund 5000 Quadratmeter große Gebiet zu löschen, teilte die Polizei mit. Das Gebiet sei schwer zugänglich, sagte ein Sprecher. Menschen seien nach ersten Erkenntnissen nicht in Gefahr.

dpa