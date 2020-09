Anzeige

Unfälle Waldarbeiter von rollendem Baumstamm getroffen Ein Waldarbeiter ist von einem rollenden Baumstamm getroffen und schwer verletzt worden.

Leiblfing.Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war der Stamm in einem Waldstück bei Leiblfing (Landkreis Straubing-Bogen) ins Rollen geraten und hatte den 57-jährigen Mann am Bein getroffen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Warum der Baum den Mann treffen konnte, war zunächst unklar. Zur Bergung des 57-Jährigen waren auch Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Bergwacht im Einsatz.