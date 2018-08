Brände Waldbrand in Bamberg: Munitionsreste erschweren Löschung 3000 Quadratmeter Wald nahe Bamberg stehen in der Nacht zum Mittwoch in Flammen. Eine besondere Gefahr: Hier lagern noch Munitionsreste der 2014 abgezogenen US-Armee.

Mail an die Redaktion Feuerwehrmänner sammeln aus dem verkohlten Waldboden alte Munitionsreste ein. Foto: Nicolas Armer/Archiv

Bamberg.Am Stadtrand von Bamberg hat ein Waldbrand gewütet. Zunächst war unklar, warum das Feuer in der Nacht zum Mittwoch im Hauptmoorswald ausgebrochen ist. Rund 100 Einsatzkräfte versuchten, die Flammen unter Kontrollen zu bekommen - und hatten Erfolg, wie die Polizei mitteilte.

Auf den rund 3000 Quadratmetern lagerte allerdings noch Munition der US-Armee, die bis 2014 hier stationiert war. Kleinere Verpuffungen und Zündungen hätten deshalb die Löscharbeiten erschwert, sagte ein Polizeisprecher. Am Vormittag war noch ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera unterwegs, um weitere Brandherde auszuschließen.

Die Kriminalpolizei begann mit den Ermittlungen zur Ursache, den Schaden wollen die Bayerischen Staatsforsten nun ermitteln.

Anwohner hatten in der Nacht zum Mittwoch die Feuerwehr verständigt, nachdem sie Feuerschein und eine Rauchsäule über dem Wald bemerkt hatten. Die Feuerwehr überflog den Bereich mit einer Drohne, um das Ausmaß des Brandes im dicht bewaldeten Gebiet eingrenzen zu können.

In den vergangenen Wochen hatte es wegen der andauernden Trockenheit in Franken immer wieder in Wäldern gebrannt. Vorsorglich kreisten Flugzeuge über den Forsten, um Feuer frühzeitig zu entdecken. Dem Deutschen Wetterdienst zufolge ist die Gefahr von Waldbränden bayernweit in Franken am höchsten. Dort gilt fast überall die zweithöchste Gefahrenstufe.