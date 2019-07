Natur Waldbrandgefahr in Ostbayern hoch Fast für die gesamte Oberpfalz gilt die zweithöchste Warnstufe. Vorerst bis Donnerstag werden Erkundungsflüge durchgeführt.

Mail an die Redaktion Vorerst von Dienstag bis Donnerstag werden von Waldbrand gefährdete Gebiete in der Oberpfalz aus der Luft beobachtet. Foto: Patrick Pleul/dpa

Regensburg.Wegen der derzeitigen Wetterlage ist die Gefahr von Waldbränden in Ostbayern groß.

Der Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zeigt beinahe für die gesamte Oberpfalz die zweithöchste Warnstufe 4 an. Im Raum Schwandorf gilt sogar Warnstufe 5. Entspannter ist die Lage lediglich in Regensburg. Derzeit gilt Warnstufe 2, bis zum Wochenende steigt jedoch auch dort die Gefahr von Waldbränden wieder an.

Waldbrandluftbeobachtung angeordnet

Wie die Regierung der Oberpfalz mitteilt, wird im Einvernehmen mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Regensburg die Waldbrandluftbeobachtung besonders gefährdeter Gebiete in der Oberpfalz ab zunächst von Dienstag bis Donnerstag angeordnet.

Am Stützpunkt Schmidgaden startet die Waldbrandluftbeobachtung gegen 18 Uhr. Innerhalb einer Stunde führt die Flugroute über Wolfsbach, Hausen, Illschwang, Kleinfalz, Irlbach, Weiherhammer, Oberviechtach, Rötz, Bruck i.d.OPf., Klardorf und Neukirchen.

Ebenfalls ab 18 Uhr startet die Beobachtung vom Stützpunkt Weiden-Latsch aus. Hierbei werden die Gebiete rund um Moosbach, Plößberg, Rosall, Wernersreuth, Kemnath und Pressath abgeflogen. (mh)