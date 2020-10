Anzeige

Fussball Waldhof Mannheim verliert erneut Der SV Waldhof Mannheim ist durch die zweite Niederlage hintereinander auf den 15.

Mail an die Redaktion Ein Fußballer kickt den Ball. Foto: Uwe Anspach/dpa/Symbolbild

München.Tabellenplatz der 3. Liga abgerutscht. Die Mannschaft von Trainer Patrick Glöckner verlor am Sonntag 0:2 (0:1) beim FC Bayern München II. Gegen die zweite Mannschaft des Fußball-Rekordmeisters nutzten die Waldhöfer in der ersten Halbzeit ihre Möglichkeiten nicht und verloren am Ende verdient.

In einer ausgeglichenen Begegnung auf gutem fußballerischen Niveau gerieten sie unmittelbar vor der Pause in Rückstand. Nicolas Kühn schloss ein Solo mit einem Flachschuss aus elf Metern zum 1:0 ab. Nach der Pause hatten die Münchner klare Chancen, ehe Remy Vita in der 74. Minute Glück hatte, dass sein Schussversuch zum 2:0 unhaltbar abgefälscht wurde. Für die Waldhöfer vergab Marcel Costly die beste Möglichkeit zum Ausgleich, als er den Ball aus zehn Metern über das Tor schoss (54.).