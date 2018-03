Ausstellung Wandel zur Elektromobilität Die MZ verlost Karten für die Eröffnungsvernissage im BMW-Museum. In der Ausstellung geht es um die Entwicklung des BMW i.

Merken

Mail an die Redaktion Am 23. März startet die Wechselausstellung „BMW i. Visionary Mobility“. Foto: BMW Group MediaPool

München.Am 23. März eröffnet im BMW-Museum die neue Ausstellung „BMW i. Visionary Mobility“ rund um die Marke BMW i und ihre Protagonisten BMW i3 und BMW i8. Voraussichtlich bis September 2019 steht die Museumsschüssel ganz im Zeichen von visionären Mobilitäts- und Fahrzeugkonzepten. Interessierte erwartet ein Themenpark von rund 30 Stationen, in denen die Vielfältigkeit der Elektromobilität, die Aspekte nachhaltiger Materialwahl und die Herausforderungen zukünftiger, emissionsfreier Fortbewegung dargestellt werden.

Mit anschaulichen Installationen zum Thema Ressourcen und Emission wird deutlich, welchen Herausforderungen unsere Gesellschaft hier gegenübersteht und welche Chancen die Elektrifizierung der Mobilität bietet.

Zeitreise durch E-Mobilität

Angefangen wird mit einer Reise durch die Geschichte der Elektromobilität – vom umgebauten BMW 1602 bis zur heutigen Marke BMW i. Verteilt auf fünf Plattformen vermittelt die Ausstellung alle wesentlichen Schwerpunkte und Facetten der Marke BMW i. Besucher erfahren außerdem Wissenswertes über den Elektromotor und den Hochvoltspeicher. Im Mittelpunkt steht dabei das Konzeptauto „Megacity Vehicle“, aus dem der BMW i3 hervorging.

Einen Exkurs zum Thema Nachhaltigkeit stellt die 360 Grad Philosophie der BMW-Group dar, die Einblicke in die Umweltschutzmaßnahmen der Marke gibt. Darin spielt auch das Thema „nachhaltiges Gestalten“ und die damit verbundene Designphilosophie eine Rolle. Anschließend kommen Besucher ins Staunen, die Recycling bislang nicht mit Fahrzeugbau in Verbindung gebracht haben. Zum Abschluss lenkt man den Blick wieder auf den urbanen Lebensraum in dem sich Carsharing-Konzepte, Charge-Netzwerke und App-Lösungen zu Mobilitätsdiensten längst etabliert haben. Neueste Entwicklungen, wie BMW Connected, zeigen den Trend hin zum vernetzten und personalisierten Fahren. Mit einem Blick in die Zukunft schließt die Ausstellung ab. Dabei werden auch Aspekte der künstlichen Intelligenz angesprochen.

So können Sie am Gewinnspiel teilnehmen:



Die MZ verlost zwei Karten für die Eröffnungsvernissage am 22. März um 19 Uhr inklusive einer Übernachtung mit Frühstück im 4-Sterne-Superior Leonardo Royal Hotel Munich. Eine Reihe von Experten führt die Gäste der Vernissage durch die Ausstellung. Der Pianist und Komponist Francesco Tristano verzaubert die Besucher mit musikalischen Einlagen. Wer gewinnen möchte, schreibt eine E-Mail mit Name, Adresse und Telefonnummer an gewinnspiel@mittelbayerische.de

Mehr Geschichten aus Bayern lesen Sie hier.