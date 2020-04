Unfälle Wanderer bei 30 Meter tiefem Sturz schwer verletzt Ein Wanderer hat sich bei einem 30 Meter tiefen Sturz in Staudach-Egerndach (Landkreis Traunstein) schwer verletzt.

Mail an die Redaktion Ein Rettungshunschrauber fliegt über dem Flugplatz einer Klinik. Foto: Stefan Sauer/zb/dpa/Symbolbild

Staudach-Egerndach.Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der 38 Jahre alte Mann auf dem Weg zu einem Aussichtspunkt in der Nähe der Staudacher Vorderalm, als er auf einem schneegelatten Waldsteig ausrutschte und über Felsen und Steilwald in die Tiefe fiel. Mehr als zehn Kräfte der Bergwacht und des Rettungshubschraubers Christoph 14 waren am Mittwoch im Einsatz, um den Mann zu bergen und in ein Krankenhaus zu bringen.