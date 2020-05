Anzeige

Unfälle Wanderer stürzt in Allgäuer Alpen ab und stirbt Beim Wandern ist ein Mann in den Allgäuer Alpen etwa 80 Meter in die Tiefe gestürzt und gestorben.

Oberstdorf.

Oberstdorf.Der 43-Jährige sei vermutlich beim Abstieg in der Nähe des Rubihorns östlich von Oberstdorf verunglückt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Was genau passierte, sollen nun Spezialisten der Alpinen Einsatzgruppe klären. Nachdem der Mann am Mittwoch als vermisst gemeldet worden war, suchten zahlreiche Retter nach ihm, unter anderem mit mehreren Hubschraubern.