Anzeige

Notfälle Wanderin gerät wegen ihres vermissten Hunds in Notlage Auf der Suche nach ihrem Hund hat sich eine Wanderin im Berchtesgadener Land verlaufen und musste gerettet werden.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Bergretter trägt einen Rucksack mit der Aufschrift „Bergwacht“. Foto: picture alliance / dpa/Archivbild

Bayerisch Gmain.Die 32-Jährige hatte nach Angaben der Bergwacht vom Samstag zunächst einen Notruf abgesetzt, weil ihr Vierbeiner im nordöstlichen Lattengebirge abgestürzt war.

Noch bevor die Bergwacht ausrücken konnte, meldete sich die Frau erneut, dass der Hund mittlerweile von selbst zu seiner Begleiterin auf den Weg zurückgekommen sei. Rund neunzig Minuten später setzte die Frau dann am Freitagabend wieder einen Notruf ab: Die 32-Jährige hatte sich den Angaben zufolge während der Suche nach ihrem Hund in dem Steilgelände verstiegen und fand in der Dunkelheit den Weg nicht mehr.

Fünf Bergretter des Bayerischen Roten Kreuzes brachten die Münchnerin zurück ins Tal bei Bayerisch Gmain. Die 32-Jährige blieb unverletzt.

© dpa-infocom, dpa:210313-99-809356/2