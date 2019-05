Freizeit Wandern auf Handelswegen Die Goldenen Steige bekommen ein neues Label. Das soll dem Wandertourismus in der Region frische Impulse geben.

Von Michaela Schabel

Die einst unwegsamen Säumerwege bilden heute als Teil des Goldsteigs Wanderern und Naturliebhabern wundervolle Fernsichten wie hier vom Dreisessel auf den Vorderen Bayerischen Wald bis zu den Alpen.Foto: Marco Felgenhauer

Regensburg.Einst führten die Goldenen Steige über den Vorwald hinauf zu dunkelgrünen Nadelbäumen des Hochwaldes bis hinüber nach Böhmen. Im Zuge der mittelalterlichen Besiedlung entstanden die Goldenen Steige und wurden schnell die wichtigsten Handelswege quer durch die bayerischen und böhmischen Wälder. Salz wurde das wichtigste Handelsgut. Bis zu drei Zentner mussten die kleinen Pferde tragen. Für Pferdewagen war der Weg zu steinig. Gleichzeitig wurde Glas gehandelt, damit es nicht zerbricht, von Trägern auf der Kraxn. Immer tiefer gruben sich Spuren ein. Die Hohlwegspuren sind heute nur noch sporadisch im Gelände erhalten. Ein lukrativer Handel entwickelte sich. So mancher verdiente sich viele Gulden, weshalb man die Handelswege als goldene Steige bezeichnete.

Verkehrstechnisch nicht mehr interessant werden sie nun als Wanderwege neu vermarktet. Unter dem Label „Goldsteig“ präsentiert der Tourismusverband Ostbayern 660 Kilometer Wanderwege in herrlichen Wiesen-Wald-Landschaften.

Vielfältige und lange Routen



Die Hauptroute – sie ist die längste und vielfältigste Wanderung in Deutschland – führt von Passau nach Marktredwitz. Auf der tschechischen Seite entstand parallel der „Zlatá Stezka“, der 289 Kilometer lange Bruderweg, der sogenannte tschechische Goldsteig. In den Verbindungsachsen dieser beiden Wanderwege wurde das historische Wegenetz integriert, der Baierweg, der Böhmweg, der Gunthersteig und der Goldene Steig mit der einst sehr bedeutsamen Prachatitzer Route. Alle Wege zusammen ergeben ein 2000 Kilometer langes Wandernetz zwischen Bayern und Böhmen, nutzbar als Fernwandertour, aber auch als Rundtour mit Sternwanderungen, für Wanderer, die kleinere Touren bevorzugen.

So wächst mit 13 Grenzübergängen wandertechnisch wieder zusammen, was politisch jahrzehntelang künstlich getrennt wurde und geologisch und geografisch ohnehin zusammengehört. Man erlebt den bayerischen Nationalpark, den ältesten Deutschlands, und den Nationalpark Šumava auf tschechischer Seite wieder als Einheit. Beide zusammen bilden das größte Waldgebiet in Mitteleuropa, seit Jahrzehnten sich selbst überlassen, urwüchsig und wild.

Wer von Passau nach Marktredwitz wandert, kommt durch fünf Naturparks und das „Land der 1000 Teiche“, die älteste Teichlandschaft Europas.

Über den Goldsteig durchwandert man drei Zonen mit insgesamt 23 Etappen: von Norden kommend den Oberpfälzer Wald, dann den Bayerischen Wald mit der Gipfelroute oder der südlichen Waldroute.

Wandert man von Marktredwitz Richtung Passau nach Thanstein, geht die Tour zunächst durch den Steinwald, vorbei an der romantischen Burgruine Weißenstein, dem „Land der Tausend Teiche“ und durchs tief eingeschnittene Waldnaabtal. Dann folgen Neustadt an der Waldnaab, die Festspielburg Leuchtenberg und die Burg Trausnitz. Nach der Goldgräberstadt Oberviechtach und dem Prackendorfer und Kulzer Moos muss sich der Wanderer für eine der beiden Bayerwaldvarianten entscheiden. Die nordöstliche Tour ist bergiger, von Gipfel zu Gipfel rasanter und anstrengender, mit 274 Kilometern auch etwas länger – sie führt vom Hohenbogen über den Kaitersberg, vom Großen Falkenstein, Rachel, zum Blockmeer bis zum Dreisessel mit seinen sagenumwobenen Steinformationen mit dem Nationalpark, dem Herzstück der nördlichen Wanderroute.

Schattige Wege, grandiose Sicht



Die vorgelagerte südliche Route durch den Vorderen Bayerischen Wald ist mit 240 Kilometern etwas kürzer und gemächlicher. Hier bestechen der Wechsel von schattigen Wald und frischen Wiesenwegen sowie grandiose Fernsichten auf den Gäuboden und an klaren Tagen sogar bis zu den Alpen. Man wandert durch die mildeste Region des Bayerischen Waldes, den Lallinger Winkel, und erreicht nach dem Brotjackelriegel das Ilztal entlang Passau. Beide Routen ergeben einen facettenreichen und interessanten Rundweg.

Für den Goldsteig wurde ein eigenes Wegelogo und ein Informationssystem erstellt, dazu gehören auch Tipps für Einkehrmöglichkeiten und kulturhistorische Attraktionen. Übernachtungsmöglichkeiten für Wanderer gibt es auf jedem Niveau – von Jugendherberge bis Wellnesshotel. Die Kost reicht von einer einfachen Brotzeit bis zu regionalen Spezialitäten.

