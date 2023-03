Luftverkehr Warnstreik am Flughafen München am Sonntag und Montag

Die Gewerkschaft Verdi hat hat Beschäftigte der Gepäckabfertigung und der Sicherheitsdienste am Flughafen München zu einem zweitägigen Warnstreik am Sonntag und Montag aufgerufen. Passagiere müssten „mit verlängerten Wartezeiten und Flugausfällen“ rechnen, teilte die Gewerkschaft am Donnerstag mit.

dpa