Zugverkehr Warnstreik bei Agilis am Montagmorgen Die Gewerkschaft EVG hat für Montag bis neun Uhr zu Streiks aufgerufen. Vor allem Pendler müssen mit Einschränkungen rechnen.

Von Antonia Küpferling

Mail an die Redaktion Agilis-Kunden müssen am Montagmorgen bis neun Uhr mit Einschränkungen im Zugverkehr rechnen. Foto: David Ebener dpa/lby

Regensburg.Bahnreisende in Ostbayern müssen am Montagmorgen mit Einschränkungen auf den Agilis-Strecken rechnen. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat am Sonntagnachmittag darüber informiert, dass sie die Beschäftigten zum Warnstreik aufgerufen hat – und zwar für die Zeit von circa 4.40 Uhr bis 9 Uhr. Der Streik wird aller Voraussicht nach vor allem Pendler im morgendlichen Berufsverkehr treffen.

Betroffen seien laut EVG in beide Richtungen vor allem die Verbindungen Regensburg-Ulm, Regensburg-Plattling und Bayreuth-Weiden-Hof. Gerade rund um Regensburg sei mit Einschränkungen zu rechnen, denn laut Harald Hammer, dem EVG-Geschäftsstellenleiter in Regensburg, liege der Fokus des Warnstreiks auf den Städten Regensburg, Bayreuth, Ingolstadt und Donauwörth.

Tarifverhandlungen abgebrochen

Grund für den Streik sind nach Auskunft der Gewerkschaft schleppende Tarifverhandlungen. Die bisherigen Angebote von Agilis seien inakzeptabel, meint Hammer. Die letzte Verhandlungsrunde habe im November stattgefunden, danach seien die Verhandlungen von beiden Seiten zunächst abgebrochen worden. „Aber wir wollen zurück an den Verhandlungstisch und dafür muss uns der Arbeitgeber entgegenkommen“, sagte Hammer am Sonntagnachmittag im Gespräch mit unserem Medienhaus. Dieses Entgegenkommen wolle man nun mit Warnstreiks erreichen. „Wir müssen als EVG der Agilis deutlich machen, dass es uns ernst mit der Durchsetzung unserer Forderungen ist.“

Die Gewerkschaft fordert für die 320 Agilis-Beschäftigten, die sie vertritt, in erster Linie mehr Geld. Laut Hammer sei das Ziel, eine Angleichung an den Branchentarif zu erreichen. Außerdem möchte die EVG, dass Agilis-Mitarbeiter schon 2019 das EVG-Wahlmodell nutzen können. „Bei diesem kann jeder Mitarbeiter selbst entscheiden, ob er 2,6 Prozent mehr Geld, sechs Tage mehr Urlaub oder eine Stunde pro Woche weniger arbeiten möchte. Die Agilis selbst will dieses Modell nach Auskunft der EVG erst im kommenden Jahr einführen. „Wertschätzung für die Beschäftigten sieht anders aus“, meint Hammer. „Auch die angebotenen 2,5 Prozent mehr Geld sind aus unserer Sicht völlig unangemessen.“

Ausmaß noch unklar

Welches Ausmaß der Streik am Montagmorgen annehmen wird, sei derweil noch nicht absehbar. „Unser Ziel ist es, dass Züge ausfallen“, sagte Hammer. Da es der erste EVG-Warnstreik überhaupt bei Agilis sei, könne mehr noch nicht gesagt werden. „Mit Einschränkungen ist aber auf jeden Fall zu rechnen!“

Die Agilis informierte am frühen Sonntagabend auf Ihrer Webseite, man sei überrascht und verwundert, „da die Tarifverhandlungen arbeitgeberseitig mit der Gewerkschaft nicht abgebrochen wurden“. Man arbeite an einem Ersatzkonzept und wolle weiter informieren, heißt es auf der Webseite der Eisenbahngesellschaft. Die Pressesprecherin kündigte gegenüber der Mittelbayerischen weitere Informationen für den Abend an.

