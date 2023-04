Tarifkonflikt Warnstreik bei bayerischen Brauern

Am Montag streiken Brauereimitarbeiter in Bayern. Die Gewerkschaft NGG hat in den laufenden Tarifverhandlungen zu bayernweiten Warnstreiks aufgerufen, wie sie am Sonntag mitteilte. Der Ausstand soll bis zu 24 Stunden dauern. Die zentrale Kundgebung ist in München geplant.

dpa