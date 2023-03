Tarife Warnstreik legt weite Teile des Nahverkehrs in München lahm

Am Donnerstag und Freitag bleiben U-Bahnen, Trams und viele Busse in München wegen eines Warnstreiks stehen. Ab Betriebsstart am Donnerstagmorgen hat die Gewerkschaft Verdi ihre Mitarbeiter zur zweitägigen Arbeitsniederlegung aufgefordert. Die Aktion soll in den Tarifverhandlungen Druck machen, in denen die Gewerkschaft für München ein deutliches Lohnplus und die Angleichung an den Flächentarifvertrag fordert.

dpa