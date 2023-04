Verkehrsbetriebe Warnstreik: Nur geringe Auswirkungen in Bayern

Ein Warnstreik der Gewerkschaft Verdi bei Verkehrsbetrieben in mehreren Bundesländern hat am Mittwoch nur geringe Auswirkungen in Bayern. Im Freistaat werde nur bei der Kahlgrund-Verkehrs-Gesellschaft (KVG) in der Region Aschaffenburg gestreikt, sagte ein Verdi-Sprecher.

dpa