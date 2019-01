Tarife

Warnstreiks bei Geldtransport-Mitarbeitern begonnen

In mehreren Orten Bayerns sind Beschäftigte der Geld- und Wert-Branche am Mittwochmorgen in den Warnstreik getreten. Zum jetzigen Zeitpunkt sehe es danach aus, dass die Streikbeteiligung hoch sei, sagte der Landesfachbereichsleiter der Gewerkschaft Verdi, Kai Winkler. Ob auch am Donnerstag gestreikt wird, soll im Laufe des Vormittags entschieden werden.