Übersicht Warnstreiks der IG Metall: Aktionen in der Region am Freitag

Merken

Mail an die Redaktion Bei einem Warnstreik am Donnerstag bei BMW in Landshut haben sich an Tor 1 in der Ohmstraße über 800 Beschäftigte von BMW Landshut und dem Logistikdienstleister Schnellecke Landshut beteiligt. Foto: IG Metall Landshut

Regensburg, Stadt. Nach den Warnstreiks der vergangenen Tage kündigt die IG Metall für Freitag erneut Aktionen in 62 bayerischen Betrieben an. Erstmals ist auch eine größere Kundgebung im Dingolfinger BMW-Werk geplant.

Während die BMW-Mitarbeiter in Dingolfing am Mittwoch und Donnerstag nur kurz die Arbeit in der Nachtschicht Ruhen ließen, will am Freitag erstmals die Spätschicht im größten BMW-Werk der Region zweieinhalb Stunden früher in den Warnstreik gehen. Auch in der Oberpfalz und in Oberbayern sind Aktionen geplant.







Diese Unternehmen in der Region streiken am Freitag:

NIEDERBAYERN

BMW und Schnellecke in Dingolfing

MANN+HUMMEL und Fiege Logistik in Marklkofen

Jungheinrich Moosburg + Degernpoint in Moosburg

Ebm-papst in Landshut

Imperial in Wallersdorf

Neovia in Niederaichbach

Rudolph Automotive in Niederaichbach

ZF in Thyrnau

Electrovac in Salzweg

Rodenstock in Regen

OBERBAYERN

Ericsson und Krones in Rosenheim

Imperial in Ingolstadt

Montes in Ingolstadt

Conti Temic in Ingolstadt

OBERPFALZ

BMW Wackersdorf und Schnellecke in Wackersdorf

Grammer in Kümmersbruck

Grammer in Ebermannsdorf

Grammer in Ursensollen

Grammer in Amberg

Luitpoldhütte in Amberg

Acht Prozent mehr Lohn gefordert

Die IG Metall fordert in dem bundesweiten Tarifkonflikt acht Prozent mehr Lohn bei einer Vertragslaufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber haben bei 30 Monaten Laufzeit einmalig 3000 Euro netto sowie eine nicht bezifferte Erhöhung der Lohntabellen angeboten.

− dpa/ajk